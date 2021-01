In Daydreamer arriva la proposta del matrimonio di Can a Sanem | anticipazioni dall’1 al 5 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è pronto a regalare ai suoi fan importanti e attesi momenti indimenticabili in una settimana al cardiopalma in cui si riprendere a sognare l’amore vero nonostante le insistente e le interferenze di personaggi come Huma. Can esi sono ritrovati e la fuga nello chalet di montagna finalmente li ha rimessi insieme con la promessa di non lasciarsi più. Il lieto fine spingerà quindi verso ildi cui i due hanno tanto parlato e che hanno sfiorato prima di tutto il marasma che li ha allontanati e ha rischiato di allontanarli. Adesso tocca a Can chiarire le cose iniziando dal mettere insieme i loro genitori per quello che sembra essere un chiarimento di intenti. Nelle puntate diin ondaal 5non mancheranno i colpi di scena. Sarà proprio ...