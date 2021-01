Il mondo che ci manca | Chef Rubio in Iran | «dove l’ospite è amico di Dio»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In un momento in cui la mancanza del viaggio inizia a pesare sulla nostra capacità di sognare e guardare verso grandi orizzonti, in cui la curiosità verso il mondo non sa come sfamarsi, il desiderio di avventura e diversità è tenuto a bada da troppo tempo, siamo andati alla ricerca di storie di viaggio che aprano il cuore e lo spirito. Avventure di persone diverse, su diversi itinerari, racconti che ci permettano di vivere un pezzo di mondo in più. Per ognuno dei nostri ospiti la domanda è «Qual è il mondo che ti manca?» chiedendogli di portarci fino a là con i loro racconti. Per Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, volto televisivo, fotografo, documentarista e grande viaggiatore, che ha trascorso lunghi periodi in Medio Oriente, quel luogo è l’Iran. Il luogo in cui ha vissuto l’ultimo viaggio prima del primo lockdown: due mesi partendo da Teheran tra decine di villaggi, paesi, città, da Tabriz, la grande capitale della provincia dell’Azerbaijan Orientale, fino al sud della città portuale di Bandar Abbas. Un viaggio alle origini della cultura del mondo, che ha condiviso con noi.