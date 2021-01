Giustizia, politica e potere: un libro svela il Sistema (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara – finita nel libro “IL Sistema. potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana – dovrebbe essere letta da tutti. Qualunque sia l’orientamento politico o la simpatia personale di chi lo ha già fatto o si accinge a farlo si tratta di un’esperienza formativa. A meno che non si voglia contestare la veridicità del racconto, che peraltro poggia su solidi riscontri, nessuno potrà più dire Io non lo sapevo. Non sapevo che la magistratura fosse nel suo complesso – le eccezioni sono tante e lodevoli – così tanto compromessa con la politica. E non sapevo che la magistratura – nonostante le tante lodevoli eccezioni – ragiona e agisce con gli schemi più deteriori della politica politicante, una degenerazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara – finita nel“IL, affari: storia segreta della magistratura italiana – dovrebbe essere letta da tutti. Qualunque sia l’orientamento politico o la simpatia personale di chi lo ha già fatto o si accinge a farlo si tratta di un’esperienza formativa. A meno che non si voglia contestare la veridicità del racconto, che peraltro poggia su solidi riscontri, nessuno potrà più dire Io non lo sapevo. Non sapevo che la magistratura fosse nel suo complesso – le eccezioni sono tante e lodevoli – così tanto compromessa con la. E non sapevo che la magistratura – nonostante le tante lodevoli eccezioni – ragiona e agisce con gli schemi più deteriori dellante, una degenerazione ...

Rinaldi_euro : Relazione sulla giustizia, il ministro Bonafede implora altre 24 ore di tempo prima di cadere in Senato - renatobrunetta : 100 giorni per un Patto di riconciliazione nazionale: piano vaccini e vere riforme su fisco, giustizia, lavoro, PA.… - pierofassino : #25gennaio, oggi sono 5 anni senza #GiulioRegeni. La sua vicenda riguarda tutti, non sono l’Italia. Per questo ho s… - Giulio57544474 : RT @108Elebru: Parlano di togliete i dilettanti dalla politica e far rientrare i competenti. Ma chi?Quelli che han ridotto l'Italia in ques… - chiararturo : una mia foto di #INSULA accompagna un articolo di jason w. moore tratto dal seminario “antropocene o capitalocene?… -