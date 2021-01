Gattuso urla, la squadra è con lui. Elmas e Koulibaly: 'Tutti uniti' (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Speriamo di fare ancora meglio, come ci chiede il Mister' pensieri e parole di Elif Elmas, uno che nell'ultimo periodo non aveva reso al meglio e aveva trovato poco spazio. Uno di quelli indicati col ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Speriamo di fare ancora meglio, come ci chiede il Mister' pensieri e parole di Elif, uno che nell'ultimo periodo non aveva reso al meglio e aveva trovato poco spazio. Uno di quelli indicati col ...

sportli26181512 : Gattuso urla, la squadra è con lui. Elmas e Koulibaly: 'Tutti uniti': Gattuso urla, la squadra è con lui. Elmas e K… - giannimontieri : pezzo molto bello di Marco D'ottavi su @lUltimoUomo - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: Le urla in sottofondo di Gattuso verso Lozano sono un tratto caratteristico delle partite del Napoli. - eugenio_Ronga : RT @lUltimoUomo: Le urla in sottofondo di Gattuso verso Lozano sono un tratto caratteristico delle partite del Napoli. - lUltimoUomo : Le urla in sottofondo di Gattuso verso Lozano sono un tratto caratteristico delle partite del Napoli. -