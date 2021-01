GameStop da record grazie a Reddit, i broker bloccano l’azione: insorgono utenti e politica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alcuni utenti della piattaforma Reddit hanno acquistato in massa le azioni di GameStop, ma tre società di brokeraggio hanno bloccato il trading a causa dell'”elevata volatilità”. insorgono, e sono incredibilmente d’accordo, il fiero repubblicano Ted Cruz e la combattiva esponente dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, a cui si accoda anche Elon Musk oltre che, ovviamente, gli utenti Reddit. Ma facciamo chiarezza e torniamo indietro per comprendere quanto accaduto Da un po’ di tempo a questa parte, la società texana di videogame ‘GameStop’ non se la sta passando tanto bene. A tutti noi sarà capitato di vedere i loro store anche in Italia ma, nonostante la diffusione capillare, le azioni di tale società sono arrivate a valere ciascuna pochissimi ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alcunidella piattaformahanno acquistato in massa le azioni di, ma tre società diaggio hanno bloccato il trading a causa dell'”elevata volatilità”., e sono incredibilmente d’accordo, il fiero repubblicano Ted Cruz e la combattiva esponente dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, a cui si accoda anche Elon Musk oltre che, ovviamente, gli. Ma facciamo chiarezza e torniamo indietro per comprendere quanto accaduto Da un po’ di tempo a questa parte, la società texana di videogame ‘’ non se la sta passando tanto bene. A tutti noi sarà capitato di vedere i loro store anche in Italia ma, nonostante la diffusione capillare, le azioni di tale società sono arrivate a valere ciascuna pochissimi ...

