F1 | terminati i test a Fiorano per la Ferrari Mekies | “Importante per Leclerc e Sainz riprendere confidenza con la pista”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è conclusa nella giornata odierna la prima sessione diper lain questo 2021. La Rossa ha visto girare Mick Schumacher al mattino e Callum Ilott nel pomeriggio in quel dia concludere la cinque giorni nella quale sono stati impegnati anche i piloti della Driver Academy (Robert Shwartzman, Marcus Armstrong e Giuliano Alesi).ovviamente vedere incon la SF71H del 2018 sia Charlese Carlos, pronti al prossimo Mondiale di F1. Le dichiarazioni a fine sessione del direttore sportivo Laurent Mekis riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sette piloti inin cinque giorni per un totale di più di 1500 chilometri percorsi, una settimana davvero intensa per la squadra aquesto ...

