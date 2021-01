Elisabetta Canalis e il cardigan più confortevole dell’Inverno 2021

Leggi su yeslife

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In queste giornate così fredde, la coccola di unbello ece la meritiamo veramente tutte. Scopriamo insieme l’ultimo sfoggiato da. Indiscussa tendenza, ilsi presenta in una nuova variante, indossata dae sfoggiata sul suo profilo personale Instagram. Una giornata nella nostra confort zone non L'articolo proviene da YesLife.it.