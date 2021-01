Dzeko-Sanchez: aggiornamento sulla trattativa per lo scambio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo scambio Sanchez-Dzeko è saltato: troppa la differenza economica degli ingaggi. Attualmente le possibilità sono pari a zero La trattativa per lo scambio Sanchez-Dzeko è arrivata al capolinea. Vero è che nel calciomercato non è mai detta l’ultima parola fin quando non arriva il gong che sancisce la chiusura della finestra di acquisti e cessioni. Tuttavia al momento lo scambio Sanchez-Dzeko è storia passata. Secondo “La Gazzetta dello sport“, infatti, l’attaccante bosniaco della Roma resterà in giallorosso, così come Sanchez rimarrà a Milano. Le trattive per lo scambio si sono arenate a causa degli ingaggi dei calciatori. La differenza tra gli stipendi al lordo di ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) Loè saltato: troppa la differenza economica degli ingaggi. Attualmente le possibilità sono pari a zero Laper loè arrivata al capolinea. Vero è che nel calciomercato non è mai detta l’ultima parola fin quando non arriva il gong che sancisce la chiusura della finestra di acquisti e cessioni. Tuttavia al momento loè storia passata. Secondo “La Gazzetta dello sport“, infatti, l’attaccante bosniaco della Roma resterà in giallorosso, così comerimarrà a Milano. Le trattive per losi sono arenate a causa degli ingaggi dei calciatori. La differenza tra gli stipendi al lordo di ...

