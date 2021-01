De Luca: “Un milione per rifare videosorveglianza e tunnel dello Stadio Maradona” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Abbiamo destinato un altro milione di euro dei fondi delle Universiadi al San Paolo, anzi… allo Stadio Maradona, non mi ci sono ancora abituato… per rifare l’impianto di videosorveglianza e il tunnel del miglio azzurro, dove entrano gli autobus delle squadre”. Lo ha annunciato nella consueta diretta su Facebook il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ricordando gli interventi di spesa sulle strutture pubbliche. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Abbiamo destinato un altrodi euro dei fondi delle Universiadi al San Paolo, anzi… allo, non mi ci sono ancora abituato… perl’impianto die ildel miglio azzurro, dove entrano gli autobus delle squadre”. Lo ha annunciato nella consueta diretta su Facebook il Presidente della Regione Campania Vincenzo Dericordando gli interventi di spesa sulle strutture pubbliche. L'articolo ilNapolista.

