Comune Roma: Metro A e B, no a stop cantieri ammodernamento (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “Il dipartimento sta lavorando in maniera ossessiva alla progettazione delle opere che sono essenziali per evitare fermi cantiere e del servizio pubblico locale, ovvero agli ammodernamenti delle linee A e B. Progetti molto complessi per la necessita’ di interfacciarsi costantemente con Atac, ed altri enti, che determinano interferenze sulla progettazione stessa.” “Scontiamo un pessimo passato documentale ma stiamo cercando di concentrarci per rispettare i tempi che ci sono stati assegnati per il finanziamento del Mit e colmare i gap”. Cosi’ Alberto Di Lorenzo, direttore della direzione Infrastrutture e Trasporti dipartimento Mobilita’, nel corso della commissione Capitolina Mobilita’ riunita per affrontare il tema della crisi finanziaria della societa’ capitolina che ha per obiettivo la realizzazione delle nuove Metropolitane a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)– “Il dipartimento sta lavorando in maniera ossessiva alla progettazione delle opere che sono essenziali per evitare fermi cantiere e del servizio pubblico locale, ovvero agli ammodernamenti delle linee A e B. Progetti molto complessi per la necessita’ di interfacciarsi costantemente con Atac, ed altri enti, che determinano interferenze sulla progettazione stessa.” “Scontiamo un pessimo passato documentale ma stiamo cercando di concentrarci per rispettare i tempi che ci sono stati assegnati per il finanziamento del Mit e colmare i gap”. Cosi’ Alberto Di Lorenzo, direttore della direzione Infrastrutture e Trasporti dipartimento Mobilita’, nel corso della commissione Capitolina Mobilita’ riunita per affrontare il tema della crisi finanziaria della societa’ capitolina che ha per obiettivo la realizzazione delle nuovepolitane a ...

virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 178 la trovi qui: - Roma : Il ritratto di #PatrickZaki da oggi sulla facciata del Campidoglio. A settembre l’Assemblea capitolina aveva approv… - soleterramare : RT @Roma: ?? Sei al timone di un’impresa e stai cercando un modo per crescere? #RomECommerce aiuta le aziende romane a promuovere i prodotti… - Syrenaegiziana : RT @Roma: ?? Sei al timone di un’impresa e stai cercando un modo per crescere? #RomECommerce aiuta le aziende romane a promuovere i prodotti… - Roma : ?? Sei al timone di un’impresa e stai cercando un modo per crescere? #RomECommerce aiuta le aziende romane a promuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Comune Roma: Metro A e B, no a stop cantieri ammodernamento - RomaDailyNews RomaDailyNews Archiviata dal Tribunale di Milano la querela contro il Teatro delle Albe di Ravenna

La notizia della querela (archiviata dal Tribunale di Milano il 25 gennaio scorso) al Teatro delle Albe di Ravenna (presentata nel 2018) per lo spettacolo “Saluti da Brescello, ...

Continuano i lavori ad Anzio: iniziato il restyling della segnaletica verticale e orizzontale

Stanno procedendo i lavori stradali nel territorio del Comune di Anzio. In particolar modo, sono partiti i lavori per le modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale della strada. “In questi gio ...

La notizia della querela (archiviata dal Tribunale di Milano il 25 gennaio scorso) al Teatro delle Albe di Ravenna (presentata nel 2018) per lo spettacolo “Saluti da Brescello, ...Stanno procedendo i lavori stradali nel territorio del Comune di Anzio. In particolar modo, sono partiti i lavori per le modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale della strada. “In questi gio ...