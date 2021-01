Ciambriello | “La giustizia che non c’è | le leggi sempre più divisive e disuguali”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho accettato volentieri l’invito di Rita Bernardini che da una settimana, tutti i giorni, dalle 13 alle 14, passeggia intorno al ministero dellaa Roma e con suoi ospiti parla di Diritti umani e Carcere. Con Lei, presidente dell’associazione “nessuno tocchi Caino” e membro del Consiglio generale del partito Radicale, ho camminato oggi per un’ora, sotto la sede del ministero della, per ricordare sia al Ministro ”provvisorio”, che al governo e alla politica in generale i loro obblighi nei confronti del pianeta carcere. “” e “carcere” sono stati i punti critici sia di questo governo che del precedente. Ormai il populismo politico si coniuga con il populismo giudiziario. Questa nostra manifestazione è stata fatta nella giornata in cui si è aperto l’anno giudiziario, in tempi di ...