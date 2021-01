The Sims è stato usato per un nuovo studio che si incentra sui comportamenti psicopatici (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche se a volte è "divertente" chiudere il nostro simmino tra quattro mura lasciandolo morire di fame, oppure farlo affogare o addirittura lasciarlo bruciare durante un incendio, questi comportamenti potrebbero essere delineati come tratti psicopatici: non lo diciamo noi, ma un recente studio. I ricercatori della Lakehead University, in Canada, hanno utilizzato The Sims per approfondire il modo in cui le persone con tratti psicopatici vedono e interagiscono con gli altri. Il team era interessato a studiare l'ipotesi Cheater-Hawk della psicopatia, che suggerisce che i tratti psicopatici potrebbero essersi evoluti come un modo per ottenere risorse attraverso il comportamento da "cheater" (sfruttando la cooperazione degli altri) e il comportamento più predatorio (definito come usare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche se a volte è "divertente" chiudere il nostro simmino tra quattro mura lasciandolo morire di fame, oppure farlo affogare o addirittura lasciarlo bruciare durante un incendio, questipotrebbero essere delineati come tratti: non lo diciamo noi, ma un recente. I ricercatori della Lakehead University, in Canada, hanno utilizzato Theper approfondire il modo in cui le persone con trattivedono e interagiscono con gli altri. Il team era interessato a studiare l'ipotesi Cheater-Hawk della psicopatia, che suggerisce che i trattipotrebbero essersi evoluti come un modo per ottenere risorse attraverso il comportamento da "cheater" (sfruttando la cooperazione degli altri) e il comportamento più predatorio (definito come usare ...

