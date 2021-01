Returnal | annunciato il rinvio del gioco

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo sparatutto in terza persona sviluppato da Housemarque Games uscirà più tardi del previsto. Di recente è stato infattiildiPrima del suoera statoallo show di PS5 lo scorso 11 giugno. Ilfa parlare di sé grazie al fatto che rappresenta una delle poche esclusive per la nuova console Sony. Da quello che abbiamo visto,sembra un classico shooter in terza persona con forti elementi da rougelike. Tuttavia, gli elementi di novità del titolo sono rappresentati dal setting, infatti la sensazione che abbiamo avuto è quella di un horror dalla forte caratterizzazione psicologica, a metà tra un Dead Space e un Control.con un tweet il...