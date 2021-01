Napoli, blitz della Digos in Comune: si indaga sui fondi per la statua di Maradona (Di giovedì 28 gennaio 2021) La procura di Napoli sta indagando su una statua che ancora di fatto non esiste, ma che presto dovrebbe essere istallata nella città partenopea in memoria di Diego Armando Maradona. Il problema, però, è che la raccolta fondi lanciata in crowfunding dal Comune di Napoli potrebbe essere stata oggetto di alcune pressioni da parte degli ultras: è questo quello che vogliono accertare gli uomini dalla Digos, che con un blitz negli uffici di Palazzo San Giacomo hanno acquisito tutti i documenti legati al progetto, consci del fatto che nelle settimane precedenti agli incontri avevano partecipato anche membri della tifoseria organizzata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) La procura distando su unache ancora di fatto non esiste, ma che presto dovrebbe essere istallata nella città partenopea in memoria di Diego Armando. Il problema, però, è che la raccoltalanciata in crowfunding daldipotrebbe essere stata oggetto di alcune pressioni da parte degli ultras: è questo quello che vogliono accertare gli uomini dalla, che con unnegli uffici di Palazzo San Giacomo hanno acquisito tutti i documenti legati al progetto, consci del fatto che nelle settimane precedenti agli incontri avevano partecipato anche membritifoseria organizzata. SportFace.

