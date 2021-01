Matera, trova un portafoglio con soldi per strada e lo consegna in Questura. Premiato dal proprietario per il gesto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ha trovato un portafogli per strada, con carte di credito e soldi in contanti, e lo ha consegnato in Questura. È successo a Matera e l’autore del gesto è un ragazzo di 20 anni, di origini nigeriane. Il giovane risiede in città e lavora per un ristorante, per cui effettua le consegne a domicilio. Nel portafogli, ritrovato in via Nazionale, vi erano 155 euro in contanti, 5 carte di credito e i documenti personali. A dare notizia della storia è la Questura di Matera. Subito è stato rintracciato il proprietario del portafoglio. Si tratta di un ingegnere di Roma che per lavoro si reca spesso a Matera. È stato lui a voler ringraziare l’autore del gesto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Hato un portafogli per, con carte di credito ein contanti, e lo hato in. È successo ae l’autore delè un ragazzo di 20 anni, di origini nigeriane. Il giovane risiede in città e lavora per un ristorante, per cui effettua le consegne a domicilio. Nel portafogli, rito in via Nazionale, vi erano 155 euro in contanti, 5 carte di credito e i documenti personali. A dare notizia della storia è ladi. Subito è stato rintracciato ildel. Si tratta di un ingegnere di Roma che per lavoro si reca spesso a. È stato lui a voler ringraziare l’autore delcon ...

