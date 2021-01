Giorgio Armani commenta Bova in ‘Made in Italy’ | “è bravo | più telegenico di me”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il celebre stilista ha elogiato il lavoro della fiction Mediaset e anche l’interpretazione dell’attore Raoulche interpreta lui Ieri sera è andata in onda la fictioninche ha riscosso un buon consenso sul pubblico, Made in Italy ha infatti incollato davanti al video 2.685.000 spettatori con uno share dell’11.2%. L’attore pochi minuti fa ha pubblicato una scena della serie che lo ha visto protagonista della puntata di ieri in cui interpreta lo stilista di fama mondiale,. “Raoul, molto piùdi me – hato lo stilista in un’intervista al Corriere della Sera – È una curiosa sensazione vedere la propria vita, o un pezzo di essa, raccontata in una serie tv. Ho vivide memorie ...