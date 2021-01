Coppa Italia | il Napoli vince 4-2 e trova l’Atalanta in semifinale

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Buona la risposta messa in scena dalalle critiche degli ultimi giorni e alle voci su un possibile cambio in panchina, i ragazzi di Gattuso hanno superato agevolmente l’ostacolo Spezia, 4-2 il risultato finale col quale gli azzurri raggiungonoindi2020-21. Ad aprire le marcature è stato Kalidou Koulibaly, dopo 5? il difensore senegalese sfrutta un’incertezza del portiere ospite e lo infila di tacco su un assist di Hysaj. Al 20? Lozano raddoppia con un forte tiro di destro sul primo palo, ben imbeccato da Demme in campo aperto, nulla può Krapikas. Al 30? Politano firma il tris, dieci minuti più tardi arriva la quarta rete di Elmas. La squadra dino non molla mai, e nella ripresa ha dato il suo meglio per rimettere in piedi una gara quasi ...