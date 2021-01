Alba Parietti al veleno pubblicamente | “Grandissimo cafone”

Leggi su kronic

(Di giovedì 28 gennaio 2021)si scaglia duramente un elemento che l’ha attaccata, “Sei un” ha ribattuto la conduttrice A.(Instagram)sembrerebbe non trovare pace in questo periodo così ricco di polemiche. Sin da quando il figlio, Francesco Oppini, è entrato nella casa del Grande Fratello ha da sempre avuto un occhio di riguardo per quel programma, rivelandosi spesso forse troppo critica. Questa settimana è stata Dayane Mello a catturare l’attenzione della showgirl e di moltissimi altri spettatori. La sua recente dichiarazione sulle caratteristiche fisiche dei concorrenti non è piaciuta affatto alla madre di Francesco Oppini. In un periodo in cui il body shaming è un argomento così delicato le sue dichiarazioni non sono ...