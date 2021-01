Vanessa Incontrada splendida musa per Dolce&Gabbana (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le immagini della nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana ci riportano al passato. Protagonista negli scatti, ispirati ai celebri dipinti del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, una splendida Vanessa Incontrada. In posa di spalle con un abito color mattone che le abbraccia le forme, con un vestito a fiori davanti a un specchio sorretto da un muscoloso valletto, seduta sul divano di velluto con il tubino che scopre le spalle: l’Incontrada è una musa romantica e conturbante. Ed è una donna vera, reale, con cui le altre donne possono identificarsi. E’ un messaggio importante quello che, con queste foto, vuole lanciare il duo stilistico. La bellezza non è questione di taglia e Dolce&Gabbana dichiara, attraverso il profilo Instagram, di vestire tutte le donne, fino alla 52. Ampliare le ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le immagini della nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana ci riportano al passato. Protagonista negli scatti, ispirati ai celebri dipinti del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, una. In posa di spalle con un abito color mattone che le abbraccia le forme, con un vestito a fiori davanti a un specchio sorretto da un muscoloso valletto, seduta sul divano di velluto con il tubino che scopre le spalle: l’è unaromantica e conturbante. Ed è una donna vera, reale, con cui le altre donne possono identificarsi. E’ un messaggio importante quello che, con queste foto, vuole lanciare il duo stilistico. La bellezza non è questione di taglia e Dolce&Gabbana dichiara, attraverso il profilo Instagram, di vestire tutte le donne, fino alla 52. Ampliare le ...

HuffPostItalia : 'Come in un quadro di Rubens': Vanessa Incontrada nuova musa curvy di Dolce e Gabbana - focusmo3 : L’emergenza dell’ultimo anno ha modificato gli stili di vita degli italiani: favorire l’attività fisica, insieme al… - valefesta84 : RT @HuffPostItalia: 'Come in un quadro di Rubens': Vanessa Incontrada nuova musa curvy di Dolce e Gabbana - miglio_x : RT @HuffPostItalia: 'Come in un quadro di Rubens': Vanessa Incontrada nuova musa curvy di Dolce e Gabbana - HuffPostItalia : 'Come in un quadro di Rubens': Vanessa Incontrada nuova musa curvy di Dolce e Gabbana -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada «Celebrity Hunted 2»: Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Stefano Accorsi ed Elodie alla corte di Amazon Vanity Fair Italia Vanessa Incontrada, modella curvy per Dolce e Gabbana, si trasforma in opera d’arte

Vanessa Incontrada è la nuova testimonial della libea curvy di Dolce e Gabbana, che l'hanno ritratta al massimo della sua sensualità ...

Diletta Leotta sparisce dai social. Colpa dell’amore? In realtà sta scappando

Sono giorni che Diletta Leotta non compare sui social. Se prima si pensava che fosse una fuga d'amore, ora si comprende che è solo una fuga ...

Vanessa Incontrada è la nuova testimonial della libea curvy di Dolce e Gabbana, che l'hanno ritratta al massimo della sua sensualità ...Sono giorni che Diletta Leotta non compare sui social. Se prima si pensava che fosse una fuga d'amore, ora si comprende che è solo una fuga ...