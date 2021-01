Usa, 15enne accoltellata: l’omicidio in diretta streaming sui social (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Orrore negli Usa: una 15enne viene accoltellata in diretta streaming sui social network. Arrestate 4 ragazzine di età compresa tra i 12 e i 14 anni In Lousiana, Stato del profondo sud degli Stati Uniti, una 15enne è stata accoltellata in un centro commerciale della nota catena “Walmart”, tuttavia l’orrore non finisce qui: l’omicidio è L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Orrore negli Usa: unavieneinsuinetwork. Arrestate 4 ragazzine di età compresa tra i 12 e i 14 anni In Lousiana, Stato del profondo sud degli Stati Uniti, unaè statain un centro commerciale della nota catena “Walmart”, tuttavia l’orrore non finisce qui:è L'articolo Curiosauro.

