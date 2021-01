Uomini e donne Vip, trai possibili tronisti: Elisabetta Gregoraci e Kiko Nalli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo alcuni rumors in primavera potrebbe arrivare Uomini e donne Vip e tra i possibili tronisti è spuntato fuori il nome della Gregoraci Dopo il grande successo dei programmi dedicati ai personaggi famosi, sembra che Maria De Filippi stia pensando di dedicare un’edizione Vip anche al noto dating show Uomini e donne. Il format L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo alcuni rumors in primavera potrebbe arrivareVip e tra iè spuntato fuori il nome dellaDopo il grande successo dei programmi dedicati ai personaggi famosi, sembra che Maria De Filippi stia pensando di dedicare un’edizione Vip anche al noto dating show. Il format L'articolo proviene da Leggilo.org.

Radio3tweet : Cresce il numero degli ascoltatori di Radio3: un numero fatto di donne e uomini, adulti e ragazzi, che hanno cercat… - UffiziGalleries : #26gennaio #GalleriedegliUffizi #Giornatadellamemoria Terre di esilio, terre di confino è il titolo della mattinat… - LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - hopocafantasya : Maria che dice non troppo velatamente che non è mica Alberto Angela ma è uomini e donne un programma trash con un Q… - davided81 : 'NON SONO SEGRETI DI STATO È UOMINI E DONNE OH' #uominiedonne -