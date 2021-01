‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 27 01 21

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mentre sto scrivendo queste righe Davide Donadei ha già fatto la sua scelta! Cioè lo capite? Lo avvertite questo meraviglioso senso di liberazione? Li vedete in lontananza i titoli di coda di questa serie tv di Moccia che ci ha tenuto (una non richiesta) compagnia per un numero infinito di mesi? E tra l’altro visto che ormai sappiamo la scelta non ha manco senso commentare quello che vediamo in onda adesso perché sarebbe troppo facile dare un’opinione sapendo già l’epilogo, no? E siccome non mi piacciono le cose facili farò l’ENORME sacrificio di non commentare più quello che andrà in onda relativamente al trono di Donadei fino al giorno in cui andrà in onda la scelta. Oh, è una fatica, eh, cioè io devo proprio fare una violenza su me stessa per trattenermi dall’usare mille parole per commentare la stessa identicaripetuto in loop da cento mesi a questa parte. ...