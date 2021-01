Smuggler Simulator sarà pubblicato nel 2023

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 27 gennaio 2021), il nuovo titolo sviluppato da 3T Games eda Ultimate Games,nelper PC e Console Nel corso degli anni abbiamo visto tanti giochi davvero strani e molti di loro appartengono alla categoria deii. I giochi appartenenti a questo genere variano molto, passando da accurate e complesse simulazioni come Euro Trucka giochi folli e ridicoli come Surgeon. Recentemente è stato annunciato, un titolo che vede come protagonista un contrabbandiere intento ad introdurre merce di contrabbando all’interno di una città. Dal trailer di lancio il gioco sembra essere molto divertente e arriverà sia su PC che console nel ...