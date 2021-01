Ricostruzione | sviluppo | pace L’appello degli esperti internazionali per contenere i rischi militari in Europa

Leggi su leurispes

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’impegno della comunità internazionale per superare la crisi pandemica e promuovere un piano dicondiviso, integrato, sostenibile nel medio e lungo periodo ha come pre-condizione e riferimento essenziale la convivenza pacifica tra i popoli e gli Stati, la riduzione deidi possibili conflitti e l’eliminazione di quelli esistenti nelle diverse aree regionali. Questo impegno a costruire condizioni valide per unadiffusa è stato sancito e ripetutamente confermato nelle decisioni comuni delle principali Istituzioni, come ad esempio nei piani dell’Agenda 2030 per losostenibile, che tra gli obiettivi strategici ha incluso anche quello relativo alla promozione di «società pacifiche ed inclusive» (Obiettivo n.16), arrivando a ...