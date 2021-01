Renzi: “Nessun pregiudizio su Conte”. Ma punta a un altro premier (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Governo, Renzi: “Nessun pregiudizio su Conte” Dopo essere tornato in tutta fretta da una conferenza a Ryad, in Arabia Saudita, in serata Matteo Renzi ha confermato ai suoi la linea che Italia Viva terrà al Quirinale, dove il partito è atteso domani per le consultazioni con Mattarella. Ed è quella di “non avere pregiudizi“. “Al Quirinale senza pregiudizi”, scrive nella sua e-news. Significa che i Renziani non faranno al Capo dello Stato il nome del premier dimissionario, ma non proporranno nemmeno un’altra figura. Eppure qualsiasi governo guidato da Conte e appoggiato da Iv (che da parte sua preferirebbe un nome come Dario Franceschini) dovrebbe segnare una discontinuità con il precedente, fa sapere il coordinatore Ettore Rosato. Lo ribadisce anche l’ex ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Governo,: “su” Dopo essere tornato in tutta fretta da una conferenza a Ryad, in Arabia Saudita, in serata Matteoha confermato ai suoi la linea che Italia Viva terrà al Quirinale, dove il partito è atteso domani per le consultazioni con Mattarella. Ed è quella di “non avere pregiudizi“. “Al Quirinale senza pregiudizi”, scrive nella sua e-news. Significa che iani non faranno al Capo dello Stato il nome deldimissionario, ma non proporranno nemmeno un’altra figura. Eppure qualsiasi governo guidato dae appoggiato da Iv (che da parte sua preferirebbe un nome come Dario Franceschini) dovrebbe segnare una discontinuità con il precedente, fa sapere il coordinatore Ettore Rosato. Lo ribadisce anche l’ex ...

SimoneCosimi : RT @enribarbieri: Strano: tutti difensori dei valori democratici e dei diritti umani. Eppure del Renzi conferenziere in Arabia Saudita oggi… - carlabrandolini : RT @enribarbieri: Strano: tutti difensori dei valori democratici e dei diritti umani. Eppure del Renzi conferenziere in Arabia Saudita oggi… - ZiAttilio : @_CristinaCri @Moonlightshad1 I giornalisti devono fare i giornalisti, non fare le markette. Il governo Conte ha fa… - fabio_andreola : @delca_it Nessun elogio per Renzi, ma lui è diventato (per colpa sua, per carità) un po’ come la tua amata Juventus… - edocardella : @aperegina61 @Paolett88388412 @rafcapuozzo I dati sul PIL non me lo deve raccontare nessun politico, basta leggerli… -