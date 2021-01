Recovery Fund | clima collaborativo e stop all’incertezza politica | le richieste di CNA Lombardia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La crisi di Governo e il conflitto tra Governo e Regionein merito al calcolo dell’Rt che ha comportato la recente classificazione dellacome “Zona rossa” sono due ferite che sanguinano sulla possibilità di tempestiva ripresa dalla grave crisi economica e sociale derivante dalla pandemia.” Ne è certo Daniele Parolo, Presidente di CNA. L’Organizzazione degli artigiani lombardi chiede di concentrarsi ora su 3 priorità: ripristinare undi leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo del Paese; fare chiarezza sui tempi e sui progressi del piano vaccinale; trovare il modo – in primis nella collaborazione tra Governo e Regione – per investire le risorse europee delsul tessuto sociale ed economico lombardo, vera e propria ...

marcotravaglio : CONTE ALLA ROVESCIA Alla fine ci sono quasi riusciti. I poteri marci, con giornaloni e onorevoli burattini al segui… - borghi_claudio : Perchè se la Spagna e il Portogallo rifiutano (giustamente) la parte di prestiti del recovery fund va tutto bene me… - borghi_claudio : @jeffblq 1) appunto 2) posto che, come è noto, del recovery fund con relative condizioni farei volentieri a meno, g… - magdulka64 : RT @Icompetenti: #Salvini rinuncerebbe ai soldi del Recovery fund ma li prenderebbe dal mercato Recovery fund - interessi -0,2% Mercato -… - graaf63 : RT @miskatos: Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund | L'HuffPost -

Il fondo monetario prevede crescita per tutti i Paesi salvo che per l’Italia che rischia di finire tra i Paesi spazzatura che non riusciranno neanche a incassare i famosi miliardi del Recovery Fund pe ...L’ultima versione del PNRR con cui l’Italia chiede di accedere al Recovery Fund pone fine allo ‘storytelling’ di una Riviera romagnola dove sperimentare a scala reale una tecnologia di cui si favolegg ...