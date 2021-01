L’omicidio Lidia Macchi resta un cold-case | la cassazione assolve Binda

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La tragica morte di, studendessa di soli 20 anni uccisa nel 1987,un delitto irrisolto o, come si dice in gergo, un. A mettere la parola fine alla vicenda giudiziaria è stata la corte diche ha confermato l’assoluzione di secondo grado per Stefano, unico imputato. La corte diha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dalla procura generale di Milano e dalle parti civili. Stefanoassolto inStefanoera stato arto nel mese di gennaio del 2016, quasi 30 anni dopo il crimine. A dare il via al percorso giudiziario a carico dell’uomo, una lettera inviata alla famiglia di ...