Juventus-Spal, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ecco le formazioni ufficiali scelte da Pasquale Marino e Andrea Pirlo per la partita di questa sera valida per i quarti di Coppa Italia: Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey, Morata, Kulusevski Spal (3-4-2-1): Berisha, Ranieri, Vicari, Okoli, Dickmann, Missiroli, Esposito, Sernicola; Brignola, Seck, Floccari Foto: pirlo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ecco lescelte da Pasquale Marino e Andrea Pirlo per la partita di questa sera valida per i quarti di Coppa Italia:(4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey, Morata, Kulusevski(3-4-2-1): Berisha, Ranieri, Vicari, Okoli, Dickmann, Missiroli, Esposito, Sernicola; Brignola, Seck, Floccari Foto: pirlo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - juventusfc : Did You know? ?? Quello che c'è da sapere su #JuveSPAL è qui ?? - forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - mefisto94_ : @DottorStrowman2 Auhwujahwuha ma secondo te io posso mai guardarmi Juventus-Spal quarto di finale di coppa italia?… - zazoomblog : Regolamento Juventus-Spal: cosa succede in caso di pareggio ai quarti di Coppa Italia - #Regolamento #Juventus-Spa… -