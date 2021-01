Juventus-Spal, Floccari: “All’Allianz Stadium con l’atteggiamento giusto. Buffon? Proverò a fargli gol” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Siamo molto contenti di essere arrivato a questo punto, ci teniamo ad affrontare la gara nel modo giusto, affrontiamo una squadra fortissima ma arriviamo qui col giusto atteggiamento, l'abbiamo preparata bene".Sono le parole dell'attaccante Sergio Floccari che, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a pochi istanti dal fischio d'inizio di Juventus-Spal, ha analizzato l'impegno che questa sera attenderà la sua squadra all'Allianz Stadium e che decreterà chi tra le due compagini potrà affrontare l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. "Stasera per noi è una partita importantissima, affrontare una squadra forte come la Juve ti dà la possibilità di dimostrare di essere una squadra forte e competitiva. Non c'è un obiettivo primario, l'obiettivo è quello di fare la prestazione giusta. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Siamo molto contenti di essere arrivato a questo punto, ci teniamo ad affrontare la gara nel modo, affrontiamo una squadra fortissima ma arriviamo qui colatteggiamento, l'abbiamo preparata bene".Sono le parole dell'attaccante Sergioche, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a pochi istanti dal fischio d'inizio di, ha analizzato l'impegno che questa sera attenderà la sua squadra all'Allianze che decreterà chi tra le due compagini potrà affrontare l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. "Stasera per noi è una partita importantissima, affrontare una squadra forte come la Juve ti dà la possibilità di dimostrare di essere una squadra forte e competitiva. Non c'è un obiettivo primario, l'obiettivo è quello di fare la prestazione giusta. ...

