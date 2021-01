Inchiesta giudiziaria. Sindaco Servalli, vice Senatore e Pd: “Innocenza certa” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il Pd fa quadrato attorno al Sindaco Vincenzo Servalli, finito al centro di una vicenda giudiziaria. Con il suo vice Nunzio Senatore, nella serata di martedì, scrivono la seguente nota congiunta: “Abbiamo ricevuto un provvedimento della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore con il quale si dispone il sequestro cautelativo di somme sui nostri conti correnti. Il provvedimento si fonda sulla contestazione che ci viene rivolta di aver attestato l’assenza di ulteriori attività, fiscalmente retribuite, oltre quella istituzionale, con la conseguenza che il Comune ha versato all’INPS, contributi previdenziali sulle nostre posizioni. Premesso, ovviamente, che nessun importo oggetto di contestazione è stato mai accreditato sui nostri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il Pd fa quadrato attorno alVincenzo, finito al centro di unanda. Con il suoNunzio, nella serata di martedì, scrivono la seguente nota congiunta: “Abbiamo ricevuto un provvedimento della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore con il quale si dispone il sequestro cautelativo di somme sui nostri conti correnti. Il provvedimento si fonda sulla contestazione che ci viene rivolta di aver attestato l’assenza di ulteriori attività, fiscalmente retribuite, oltre quella istituzionale, con la conseguenza che il Comune ha versato all’INPS, contributi previdenziali sulle nostre posizioni. Premesso, ovviamente, che nessun importo oggetto di contestazione è stato mai accreditato sui nostri ...

paolorm2012 : RT @EmiliaBalestri1: @Patty66509580 @paolorm2012 Ti pareva che non spuntava qualche inchiesta giudiziaria per levarsi il sassolino dalla sc… - EmiliaBalestri1 : @Patty66509580 @paolorm2012 Ti pareva che non spuntava qualche inchiesta giudiziaria per levarsi il sassolino dalla scarpa? - 2019libertas : RT @pasquino2000: PROCEDIMENTI IN CORSO Processo escort: Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Inchiesta Ru… - KittySong15 : RT @karbai: 'Nel sud dell'Italia la mafia ha gestito i rifiuti ospedalieri del #Covid19, ha spedito dei container verso il paese nord afric… - Mitramacco : RT @karbai: 'Nel sud dell'Italia la mafia ha gestito i rifiuti ospedalieri del #Covid19, ha spedito dei container verso il paese nord afric… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta giudiziaria Inchiesta giudiziaria. Sindaco Servalli, vice Senatore e Pd: "Innocenza certa" anteprima24.it Inchiesta giudiziaria. Sindaco Servalli, vice Senatore e Pd: “Innocenza certa”

Cava de’ Tirreni (Sa) – Il Pd fa quadrato attorno al sindaco Vincenzo Servalli, finito al centro di una vicenda giudiziaria. Con il suo vice Nunzio Senatore, nella serata di martedì, scrivono la segue ...

Sfide sul web, il caso di Igor Maj e i processi impossibili

La Procura di Bari ieri ha aperto un fascicolo per «istigazione al suicidio», a carico di ignoti, per la morte del bambino di 9 anni trovato impiccato in casa dopo che aveva navigato online, e succede ...

Cava de’ Tirreni (Sa) – Il Pd fa quadrato attorno al sindaco Vincenzo Servalli, finito al centro di una vicenda giudiziaria. Con il suo vice Nunzio Senatore, nella serata di martedì, scrivono la segue ...La Procura di Bari ieri ha aperto un fascicolo per «istigazione al suicidio», a carico di ignoti, per la morte del bambino di 9 anni trovato impiccato in casa dopo che aveva navigato online, e succede ...