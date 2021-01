Governo: Renzi, 'gruppi improvvisati, gestione opaca in Parlamento' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni, alla creazione di gruppi improvvisati, siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee". Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Mentre inassistiamo a un autentico scandalo, che è quello di far passare delle persone non su un'idea ma su unadelle relazioni, alla creazione di, siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee". Lo dice Matteoin un video su Fb.

