Doppia tegola per Pioli: Kjaer out con il Bologna. Diaz in forte dubbio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri eliminati dall'Inter in Coppa Italia fanno i conti con gli infortuni. Ieri sera Simon Kjaer è stato costretto a uscire al 20', al suo posto il neo arrivato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri eliminati dall'Inter in Coppa Italia fanno i conti con gli infortuni. Ieri sera Simonè stato costretto a uscire al 20', al suo posto il neo arrivato ...

sportli26181512 : Doppia tegola per Pioli: Kjaer out con il Bologna. Diaz in forte dubbio: Doppia tegola per Pioli: Kjaer out con il… - TUTTOJUVE_COM : Milan, doppia tegola per Pioli: si fermano Kjaer e DIaz - infoitsport : Milan, tegola per Pioli: doppia esclusione dai convocati per il derby (UFFICIALE) - LFootball_ : ?? Doppio infortunio in casa @JuventusFCWomen ?? Out per infortunio Aurora Galli e Arianna Caruso: dagli esami al J M… - infoitsport : Doppia tegola per la Lazio: out Luis Alberto e Luiz Felipe -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia tegola Milan, doppia tegola per Pioli: si fermano Kjaer e DIaz Tutto Juve Milan, doppia tegola per Pioli: si fermano Kjaer e DIaz

Attraverso i propri canali, il Milan ha comunicato le diagnosi circa i due infortunati di ieri sera, Simon Kjaer e Brahim Diaz: "Ieri sera Simon Kjaer si è infortunato ...

Cosenza, la cessione di Baez? Tesoretto per il grande colpo…

Nelle ultime ore si è diffusa la voce secondo la quale l’attaccante uruguayano potrebbe lasciare il club rossoblù. Si tratta per una cifra allettante Jaime Baez lascerà il Cosenza? La voce è cominciat ...

Attraverso i propri canali, il Milan ha comunicato le diagnosi circa i due infortunati di ieri sera, Simon Kjaer e Brahim Diaz: "Ieri sera Simon Kjaer si è infortunato ...Nelle ultime ore si è diffusa la voce secondo la quale l’attaccante uruguayano potrebbe lasciare il club rossoblù. Si tratta per una cifra allettante Jaime Baez lascerà il Cosenza? La voce è cominciat ...