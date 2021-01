Conte-ter? Anche no. Così Renzi riapre la partita (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Uno apre, l’altro richiude. Matteo Renzi sceglie l’attacco frontale a Giuseppe Conte. Da un ex premier all’altro, gli scaglia un duro j’accuse con una diretta sui canali social. “Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello del tentativo di far passare delle persone non su un’idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui oggi a dire con forza che abbiamo rinunciato alle nostre poltrone”. Il tempismo dà un peso particolare all’uscita. Perché nei minuti in cui Renzi punta il dito contro lo “scandalo” di Conte, cioè la forsennata ricerca di “costruttori”, alias “responsabili” per tenere in piedi la maggioranza, la direzione del Pd approva all’unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti, un netto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Uno apre, l’altro richiude. Matteosceglie l’attacco frontale a Giuseppe. Da un ex premier all’altro, gli scaglia un duro j’accuse con una diretta sui canali social. “Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello del tentativo di far passare delle persone non su un’idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui oggi a dire con forza che abbiamo rinunciato alle nostre poltrone”. Il tempismo dà un peso particolare all’uscita. Perché nei minuti in cuipunta il dito contro lo “scandalo” di, cioè la forsennata ricerca di “costruttori”, alias “responsabili” per tenere in piedi la maggioranza, la direzione del Pd approva all’unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti, un netto ...

