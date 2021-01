Atti persecutori e rapina aggravata, in manette 44enne (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno arrestato un romano di 44 anni dando esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Gip presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Roma con l’accusa di Atti persecutori e rapina aggravata. L’uomo, grazie alle Attivita’ d’indagine condotta in sinergia tra i Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. e Roma Cecchignola scaturita dalla denuncia sporta dall’ex moglie, e’ gravemente indiziato di aver commesso numerose condotte persecutorie ai danni della donna – una romana di 37 anni – alla quale e’ arrivato addirittura a rapinare il cellulare durante una delle violente discussioni. L’uomo e’ stato posto agli arresti domiciliari. Cosi’ in un comunicato il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno arrestato un romano di 44 anni dando esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Gip presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Roma con l’accusa di. L’uomo, grazie allevita’ d’indagine condotta in sinergia tra i Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. e Roma Cecchignola scaturita dalla denuncia sporta dall’ex moglie, e’ gravemente indiziato di aver commesso numerose condottee ai danni della donna – una romana di 37 anni – alla quale e’ arrivato addirittura are il cellulare durante una delle violente discussioni. L’uomo e’ stato posto agli arresti domiciliari. Cosi’ in un comunicato il ...

La donna lo denuncia e a seguito dell'indagine vengono trovati gravi indizi di atti persecutori nei confronti dell'uomo

