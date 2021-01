Ammore e malavita | Claudia Gerini | ecco come ha imparato a parlare napoletano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per il suo ruolo in, l'attriceha avuto un insegnante di dizione a dir poco particolare:hail dialetto. Per il suo ruolo in, l'attriceha avuto un insegnante di dizione a dir poco particolare. La diva romana, che nel film dei Manetti Bros. interpreta Donna Maria, ha infattila perfetta pronuncia del dialettonon tramite un professionista appositamente ingaggiato, ma dal collega Carlo Buccirosso, che nella pellicola è suo marito, il boss Don Vincenzo Strozzaleone. Grazie a Buccirosso l'attrice è stata assolutamente credibile nei panni di ...

Per il suo ruolo in Ammore e malavita, l'attrice Claudia Gerini ha avuto un insegnante di dizione a dir poco particolare: ecco come ha imparato il dialetto napoletano.