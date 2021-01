Team Group: in fase di validazione le prime RAM DDR5 per notebook (Di martedì 26 gennaio 2021) Il produttore taiwanese Team Group prepara le prime RAM DDR5 per notebook. I moduli SO DIMM sono ora in fase di testing con Intel e AMD Il produttore Team Group spinge sull’acceleratore per quanto riguarda le RAM di nuova generazione, le DDR5. Già alla fine dello scorso anno l’azienda aveva annunciato una collaborazione con diverse case produttrici di schede madri, come Asus, MSI, ASRock e Gigabyte, al fine di convalidare le proprie RAM in termini di compatibilità con piattaforme Intel e AMD. Le prime RAM DDR di TeamGroup annunciate lo scorso anno, prevedevano una capacità di 16GB, con voltaggio operativo di 1,1V e una frequenza di 4.800Mhz. Ora è la volta delle memorie per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) Il produttore taiwaneseprepara leRAMper. I moduli SO DIMM sono ora indi testing con Intel e AMD Il produttorespinge sull’acceleratore per quanto riguarda le RAM di nuova generazione, le. Già alla fine dello scorso anno l’azienda aveva annunciato una collaborazione con diverse case produttrici di schede madri, come Asus, MSI, ASRock e Gigabyte, al fine di convalidare le proprie RAM in termini di compatibilità con piattaforme Intel e AMD. LeRAM DDR diannunciate lo scorso anno, prevedevano una capacità di 16GB, con voltaggio operativo di 1,1V e una frequenza di 4.800Mhz. Ora è la volta delle memorie per ...

Il produttore taiwanese Team Group prepara le prime RAM DDR5 per notebook. I moduli SO_DIMM sono ora in fase di testing con Intel e AMD.

Jagex, il team di RuneScape è stato comprato (di nuovo)

Jagex è stato comprato per la seconda volta. È stata annunciata quest’oggi l’acquisizione da parte di Carlyle Group dello studio Jagex, sviluppatore del noto MMO RuneScape. L’equità per l’investimento ...

