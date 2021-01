Serie D, le ultime di calciomercato (Di martedì 26 gennaio 2021) Progredisce con passo svelto l’evoluzione del mercato dilettantistico italiano. Le compagini di Serie D vivono ore placide alla ricerca degli innesti atti a perfezionare la stagione corrente. Di seguito vi mostriamo le ultimissime notizie di calciomercato di Serie D. calciomercato Serie D: il Trento pesca in A ‘Ricomincio da tre(nto)‘. Questo l’incipit di presentazione di Davide Galazzini, difensore classe 2000 di provenienza Hellas Verona. La gavetta nelle giovanili scaligere, l’approdo al Mantova dove non trova relativo spazio ed infine il Trento. Acquisto di esponenziale valore all’organico di mister Parlato, in piena corsa promozione nel girone C di Serie D.Rendere conto anche alle partenze: Lorenzo Affollati lascia il club direzione Vicenza, dove ritroverà la società che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Progredisce con passo svelto l’evoluzione del mercato dilettantistico italiano. Le compagini diD vivono ore placide alla ricerca degli innesti atti a perfezionare la stagione corrente. Di seguito vi mostriamo le ultimissime notizie didiD.D: il Trento pesca in A ‘Ricomincio da tre(nto)‘. Questo l’incipit di presentazione di Davide Galazzini, difensore classe 2000 di provenienza Hellas Verona. La gavetta nelle giovanili scaligere, l’approdo al Mantova dove non trova relativo spazio ed infine il Trento. Acquisto di esponenziale valore all’organico di mister Parlato, in piena corsa promozione nel girone C diD.Rendere conto anche alle partenze: Lorenzo Affollati lascia il club direzione Vicenza, dove ritroverà la società che ...

