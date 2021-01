Roberta nel dirupo, le parole del fidanzato: “Si è data fuoco e si è buttata di sotto” (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo la Procura di Termini Imerese, un video incastrerebbe Pietro Morreale, accusato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa. Il cerchio si stringe attorno a Pietro Morreale, il diciannovenne accusato di aver ucciso la fidanzata diciassettenne Roberta Siragusa a Caccamo, in provincia di Palermo. Le indagini, già fortemente indirizzate verso il ragazzo, potrebbero infatti essere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo la Procura di Termini Imerese, un video incastrerebbe Pietro Morreale, accusato di aver ucciso la fidanzataSiragusa. Il cerchio si stringe attorno a Pietro Morreale, il diciannovenne accusato di aver ucciso la fidanzata diciassettenneSiragusa a Caccamo, in provincia di Palermo. Le indagini, già fortemente indirizzate verso il ragazzo, potrebbero infatti essere L'articolo proviene da Leggilo.org.

