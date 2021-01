Pensioni anticipate | con l' isopensione fino a 7 anni di anticipo | la conferma nel messaggio Inps 227 2021

(Di martedì 26 gennaio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti in merito alletramite. Negli scorsi giorni l'hato di aver recepito quanto previsto dalla legge di bilancio, con un meccanismo che consentiràal 2023 ai soggetti interessati il pensionamento flessibile con un massimo di 7rispetto ai criteri ordinari della pensione di vecchiaia. La novità è stata convalidata attraverso ilnumero 227 dello scorso 20/01, pubblicato dall'ente pubblico di previdenza. All'interno si riprende il meccanismo di funzionamento dello scivolo contenuto all'articolo 1 (comma 345) dell'ultima manovra. Di fatto, i lavoratori coinvolti nell'operazione potranno scegliere di beneficiare (su base volontaria) di un assegno ...

nikolaussuck : RT @BenedettaFrucci: Ecco perché le elezioni anticipate non ci saranno. Dal Pd minacce vuote. 1) la destra avrebbe i numeri per riformare… - bep_lista : @LaVeritaWeb Dai mandâte al governo i fascisti gli incapaci leghisti e i mafiosi...prescrizione x tutti...pensioni… - cesarebrogi1 : Pensioni anticipate a 60 anni o con 35,10 di contributi, Inps proroga scadenza al 2023 - CronacheNuoresi : Poste Italiane. Nuorese: anticipate le pensioni di febbraio al 25 gennaio... - PieraP4 : @frenchigg Quante pensioni anticipate! -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni anticipate

La notizia ha fatto il giro dei giornale ma già più in volte in passato si è parlato del precario stato di salute dei conti Inps. L'allarme questa volta è ...Inps, una voragine da 16 miliardi. Prende piede l'ipotesi “Quota 102”. In assenza di una riforma si tornerebbe alla legge Fornero ...