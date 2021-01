Napoli, l’ex portiere Iezzo: “Gattuso ha meno colpe di tutti” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La squadra azzurra sta affrontando un periodo molto negativo della stagione e i tifosi inveiscono contro Gattuso. C’è però qualcuno che sostiene che la colpa non sia del tuto sua. Gennaro Gattuso ed il Napoli vivono ormai sul filo del rasoio. Nonostante Adl abbia fiducia in lui, inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra questi i nomi più papabili sono quelli di Benitez, Mazzarri e Juric. Non tutte le colpe sono però dell’ex Campione del Mondo. Secondo un ex azzurro, Gennaro Iezzo, la responsabilità è in larga misura della squadra. Queste le parole dell’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo a Radio Marte: “Gattuso è quello che in questa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La squadra azzurra sta affrontando un periodo molto negativo della stagione e i tifosi inveiscono contro. C’è però qualcuno che sostiene che la colpa non sia del tuto sua. Gennaroed ilvivono ormai sul filo del rasoio. Nonostante Adl abbia fiducia in lui, inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra questi i nomi più papabili sono quelli di Benitez, Mazzarri e Juric. Non tutte lesono però delCampione del Mondo. Secondo un ex azzurro, Gennaro, la responsabilità è in larga misura della squadra. Queste le parole delazzurro Gennaroa Radio Marte: “è quello che in questa ...

infoitsport : L'ex Fontana: 'Il gol ha illuso il Napoli, col Verona non puoi mai staccare la spina' - InfoMarittime : Nel giorno del suo compleanno, i sindacati hanno organizzato un incontro-ricordo per l'ex presidente dello scalo pa… - FabianGllava : Oltre a Patrick #Cutrone l’#Udinese si rinforza, in arrivo Fernando #Llorente. Il giocatore ex #Napoli e #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ex Caserta, le mani del clan Zagaria nella gestione illecita dei supermercati “DISTRIBUZIONE SICILIANO Srl”. Eseguite dodici misure cautelari l'eco di caserta