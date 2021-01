Kobe Bryant | un anno senza il Black Mamba e la piccola Gigi

Leggi su urbanpost

(Di martedì 26 gennaio 2021)anniversario morte. Era il 26 gennaio 2020: “e sua figlia Gianna muoiono nello schianto di un elicottero“. Poche parole che incominciarono a rimbalzare subito da un’agenzia all’altra, fermando il tempo. “Sarà una fake news”, sperarono i più. Fuori Los Angeles, causa la poca visibilità, un incidente portò la morte del campione di basket, di sua figlia e di altre sette persone. Non tardò ad arrivare la conferma che fece sprofondare in un mare di dolore gli appassionati di sport per la perdita di un simbolo del basket. Di un uomo che, durante la sua carriera, ha fatto la pallacanestro. >> Leggi anche: Crisi Governo, Conte oggi al Quirinale per dimettersi: ecco cosa succedeanniversario morte, unil ...