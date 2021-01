Immortals Fenyx Rising: svelata la data d’uscita di A New God (Di martedì 26 gennaio 2021) Ubisoft ha finalmente annunciato la data d’uscita ufficiale di A New God, il nuovo grande DLC di Immortals Fenyx Rising Immortals Fenyx Rising, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, è un divertente action adventure in terza persona ambientato nel mondo dell’antica mitologia greca. Nel titolo dovrete esplorare una misteriosa isola piena di creature mitologiche nei panni di Fenyx, l’unica superstite di un terribile naufragio. Visto il successo del gioco, Ubisoft aveva dichiarato che col tempo sarebbe arrivato un nuovo DLC, ma fino ad ora non se ne avevano notizie. Adesso però la compagnia ha finalmente annunciato la data d’uscita ufficiale di A New God, il nuovo grande DLC di Immortals ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) Ubisoft ha finalmente annunciato laufficiale di A New God, il nuovo grande DLC di, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, è un divertente action adventure in terza persona ambientato nel mondo dell’antica mitologia greca. Nel titolo dovrete esplorare una misteriosa isola piena di creature mitologiche nei panni di, l’unica superstite di un terribile naufragio. Visto il successo del gioco, Ubisoft aveva dichiarato che col tempo sarebbe arrivato un nuovo DLC, ma fino ad ora non se ne avevano notizie. Adesso però la compagnia ha finalmente annunciato laufficiale di A New God, il nuovo grande DLC di...

