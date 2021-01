Governo, Giuseppe Conte arriva al Quirinale per rassegnare le dimissioni a Mattarella. Le immagini (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto al palazzo del Quirinale, dove si accinge a essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella cui comunicherà le sue dimissioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglioè giunto al palazzo del, dove si accinge a essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergiocui comunicherà le sueL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - LegaSalvini : ++?? FLASH GOVERNO: DOMANI CONTE AL COLLE PER DIMISSIONI ?? ++ ZCZC2350/SXA XPP21025011627_SXA_QBXB B POL S0A QBXB +… - ilpost : Giuseppe Conte si dimetterà domani - psikonerd : @Lucia39134555 @discordoconme Ma poi chi ha perso? Io non ho votato per un governo con Giuseppe Conte, per esempio.… - fanpage : È ufficiale, il #Contebis è finito, Giuseppe Conte si è dimesso #crisidigoverno #dimissioniconte -