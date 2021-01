**Governo: Conte lascia P.Chigi, diretto al Quirinale** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi diretto al Quirinale, dove rassegnerà le dimissioni da presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppehato Palazzoal Quirinale, dove rassegnerà le dimissioni da presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - Pierferdinando : La scelta di #Conte è tanto giusta quanto tardiva. Si sono persi 15 giorni e non si è vista rafforzata la credibili… - FirenzePost : Governo: Conte ha rassegnato le dimissioni al Quirinale - LarryisthewayC : RT @saltedhoney_: L’Italia dopo le dimissioni di Conte se sale Salvini al Governo #dimissioniconte -