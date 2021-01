Giuseppe Conte, il messaggio agli italiani dopo le dimissioni: 'Serve un nuovo governo europeista. Il Paese deve rialzare la testa' (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte , nel giorno delle dimissioni da Presidente del Consiglio non rinuncia a rivolgersi ai cittaidini italiani. Per farlo sceglie la sua pagina Facebook e in un lugno post racconta che il ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021), nel giorno delleda Presidente del Consiglio non rinuncia a rivolgersi ai cittaidini. Per farlo sceglie la sua pagina Facebook e in un lugno post racconta che il ...

robersperanza : Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco. - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - chedisagio : Comunque fa impressione vedere il @pdnetwork così unito e compatto non in difesa di un'idea o di un progetto, ma di… - ANTEO17 : RT @Gryffindor514: Spero vivamente in un #ConteTer perché penso che Giuseppe Conte sia, ora come ora, l’unica persona adatta a governare il… - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: '#Governo di salvezza nazionale' Il messaggio di #GiuseppeConte agli #italiani -