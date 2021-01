Giuseppe Conte comunica le dimissioni al Consiglio dei Ministri (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni durante il Consiglio dei Ministri di questa mattina. Il Premier salirà ora al Quirinale per rassegnare le dimissioni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente, le consultazioni dovrebbero iniziare non più tardi di domani pomeriggio, mercoledì 27 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Presidente delha annunciato le suedurante ildeidi questa mattina. Il Premier salirà ora al Quirinale per rassegnare leal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente, le consultazioni dovrebbero iniziare non più tardi di domani pomeriggio, mercoledì 27 gennaio. SportFace.

