Galaxy Watch 3 e Active 2 rileveranno la fibrillazione atriale anche in Italia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il completamento della fase di test in Corea, l’applicazione Samsung Health Monitor raggiungeràgli utenti europei. Grazie ai sensori degli smart, gli utenti potranno tenere costantemente sotto controllo pressione e battito cardiaco...

Grazie al marchio CE ottenuto nel dicembre 2020, il servizio è stato diffuso in 28 paesi europei che rende quindi possibile per i possessori di Galaxy Watch 3 e Galaxy Watch Active 2 di poter utilizza ...Huawei è focalizzata più che mai nel settore wearable con importanti investimenti pensati per migliorare gli aspetti legati alla salute ...