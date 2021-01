Fall Guys | Ultimate Knockout | in arrivo la nuova Stagione 3 5

Leggi su tuttotek

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nuovi livelli, DLC e molte altre sorprese caratterizzeranno la3.5 di, che è stata anticipata dai ragazzi di Mediatonic L’estate del 2020 è stata indubbiamente caratterizzata da un manipolo di titoli decisamente sorprendenti, che sono stati in grado di catalizzare in maniera marcata l’attenzione del pubblico videoludico, ed uno di questi non può che essere. La produzione firmata Mediatonic ha avuto l’indubbio merito di consolidare la propria fanbase, pur partendo da premesse non certo in grado di competere con altri brand più affermati, il tutto garantendo all’utenza tutta una serie di costanti aggiornamenti. Giunti alla terza tornata di eventi, difatti, il gioco è ...