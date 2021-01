Dal principio di reality al principio di realtà

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) A un certo punto della giornata, come d’incanto, si apprende che Conte non ha più intenzione di registrare un “video”, con un appassionato appello alla nazione (e ai responsabili). Idea sostitutiva, nelle raffinate menti dei suoi comunicatori, di quella del giorno precedente, e cioè di una conferenza stampa ego-centrata con il medesimo obiettivo, in ossequio a quella religione, che a palazzo Chigi trova intransigenti sacerdoti: la politica come comunicazione, racconto, costruzione mediatica della leadership. Alla fine, la riproposizione di sé è affidata a un più sobrio post su facebook in cui comunque si offre come guida di un “governo di salvezza nazionale”. Conoscendo le abitudini della casa, un esercizio di autocontrollo. Ecco, il primo effetto della salita di Conte al Colle è la fine degli effetti speciali. La crisi, nel suo passaggio da palazzo Chigi al Quirinale, rientra in una ...