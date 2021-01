Cringe, Parole dal Mondo: l’imbarazzo per un comportamento altrui (Di martedì 26 gennaio 2021) Cringe è sicuramente la parola del momento. Questa settimana nella rubrica Parole dal Mondo, un termine che sta spopolando sul web recentemente riconosciuto nel rango delle ”’Parole nuove” dall’Accademia della Crusca. Cringe: il termine virale riconosciuto dall’Accademia della Crusca Probabilmente uno dei termini più in uso nel gergo web degli ultimi tempi. Cringe è la parola del momento, recentemente approvata anche dall’Accademia della Crusca che l’ha inserita nella sezione lingua italiana, precisamente, nella sottocategoria ”Parole nuove”. L’autorevole istituzione chiarisce il significato del termine in analisi: ”imbarazzante, detto di scene e comportamenti altrui che suscitano imbarazzo e disagio in chi le osserva”. Il termine di origine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)è sicuramente la parola del momento. Questa settimana nella rubricadal, un termine che sta spopolando sul web recentemente riconosciuto nel rango delle ”’nuove” dall’Accademia della Crusca.: il termine virale riconosciuto dall’Accademia della Crusca Probabilmente uno dei termini più in uso nel gergo web degli ultimi tempi.è la parola del momento, recentemente approvata anche dall’Accademia della Crusca che l’ha inserita nella sezione lingua italiana, precisamente, nella sottocategoria ”nuove”. L’autorevole istituzione chiarisce il significato del termine in analisi: ”imbarazzante, detto di scene e comportamentiche suscitano imbarazzo e disagio in chi le osserva”. Il termine di origine ...

Cringe, un termine che sta spopolando sul web recentemente riconosciuto nel rango delle '''parole nuove'' dall'Accademia della Crusca.

Una parola d'uso comune sul web: per questo la Crusca ha dedicato al termine una scheda di approfondimento Firenze, 25 gennaio 2021 - Tutte le lingue, anche quella italiana, si modificano continuament ...

